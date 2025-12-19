Devlet Bahçeli kimdir, kaç yaşında? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı ve biyografisi

Peki, Türkiye'nin yakın tarihindeki en kritik dönemeçlerde imzası bulunan bu deneyimli siyasetçinin geçmişi, akademik kariyeri ve siyasi mücadelesi nasıl şekillenmiştir? İşte detaylar...

Devlet Bahçeli'nin hayat hikayesi, aslında Türk sağının ve milliyetçi hareketin son elli yıllık serüveninin bir özeti gibidir. 1980 öncesinin ideolojik çatışmalarla dolu atmosferinde üniversite yıllarını geçiren, ardından akademik kürsüde binlerce öğrenci yetiştiren ve nihayetinde aktif siyasete atılarak başbakan yardımcılığına kadar yükselen bir kariyer yolculuğu söz konusudur. Çoğu zaman sessizliği ve ani çıkışlarıyla bilinen, özel hayatını kameralardan uzak tutan ancak klasik otomobil tutkusu veya Beşiktaşlılığı (yakın zamana kadar) gibi renkli yönleriyle de gündeme gelen Bahçeli, Türk siyasetinin en merak edilen karakterlerinden biridir. Onun liderliği, partisini baraj altı kalmaktan iktidar ortağı yapmaya, oradan da Cumhur İttifakı'nın kurucu unsuru olmaya taşıyan inişli çıkışlı ama her zaman istikrarlı bir yol izlemiştir.

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

Türk milliyetçiliğinin siyasi arenadaki en üst temsilcisi olan Devlet Bahçeli kimdir sorusuna verilecek yanıt, köklü bir Türkmen ailesine dayanır. 1 Ocak 1948 tarihinde Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi, Osmaniye'nin tanınmış ve varlıklı ailelerinden biri olan "Fettahoğulları" sülalesine mensuptur. Babası Salih Bahçeli, annesi ise Samiye Bahçeli'dir. Dört çocuklu ailenin bir ferdi olan Devlet Bahçeli, sol elini kullanan bir siyasetçi olarak da dikkat çeker. İlk öğrenimini memleketi Osmaniye'de, 7 Ocak İlkokulu'nda tamamlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimi için ise İstanbul'a gitmiş, Özel Ata Koleji'nde başladığı lise eğitimini İstanbul Emirgan Akgün Koleji'nde tamamlayarak 1967 yılında üniversiteye adım atmıştır.

Yükseköğrenimi için Ankara'yı tercih eden Bahçeli, o dönemdeki adıyla Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne girmiştir. Bugün Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak bilinen bu okuldan 1971 yılında Dış Ticaret Bölümü mezunu olarak diplomasını almıştır. Ancak onun üniversite yılları sadece derslerle sınırlı kalmamış, Türkiye'nin en hareketli siyasi dönemlerinden birinde, Ülkücü hareketin içinde aktif rol almıştır. 1967 yılında Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun kuruluşunda yer almış, 1970-1971 yıllarında ise Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Bu dönem, onun teşkilatçılık yeteneğinin ve ideolojik duruşunun şekillendiği yıllardır. REKLAM AKADEMİK KARİYERİ VE DOKTORA YILLARI Mezuniyetinin ardından akademik hayata yönelen Bahçeli, 1972 yılında mezun olduğu okulda İktisat Kürsüsü asistanı olarak göreve başlamıştır. Devlet Bahçeli nereli sorusunun cevabı olan Osmaniye'den getirdiği kültürel mirası, Ankara'daki akademik disiplinle birleştirmiştir. 1970'li yıllarda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin (ÜMİD-BİR) kurucuları arasında yer almış, ayrıca Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği'nin (ÜNAY) başkanlığını yapmıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat alanında doktora yaparak "Doktor" unvanını kazanmıştır.

1987 yılına kadar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevini sürdüren Bahçeli, bu süreçte binlerce öğrenci yetiştirmiş ve akademik çevrelerde saygın bir yer edinmiştir. Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika gibi konularda uzmanlaşmış, bu alanlardaki bilgi birikimi ilerideki siyasi kariyerinde ekonomik ve stratejik analizler yaparken en büyük dayanağı olmuştur. 12 Eylül 1980 darbesinin getirdiği zorlu şartlarda dahi, akademik kimliği ve vakur duruşuyla hareketin entelektüel tabanının korunmasında önemli bir rol oynamıştır. ALPARSLAN TÜRKEŞ SONRASI VE GENEL BAŞKANLIK Devlet Bahçeli, 17 Nisan 1987 tarihinde üniversitedeki görevinden istifa ederek resmi olarak aktif siyasete atılmıştır. Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) bünyesinde Alparslan Türkeş'in çağrısı üzerine göreve başlamış ve 19 Nisan 1987'deki Büyük Kurultay'da Parti Genel Sekreterliği'ne seçilmiştir. Yıllarca MÇP ve sonrasında MHP bünyesinde Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği gibi kritik görevlerde bulunmuş, Başbuğ Alparslan Türkeş'in en yakın kurmaylarından biri olmuştur. Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından, MHP tarihi bir dönemece girmiştir.