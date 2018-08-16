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Devlet desteği nohut ekimini 8 kat artırdı

Diyarbakır'da son yıllarda devletin verdiği destek ve yeni çeşitlerin çiftçinin hizmetine sunulması sayesinde nohut ekim alanlarında ciddi artış oldu. Yapılan ıslah çalışmalarında, yüksek verimli, hastalığa ve soğuğa dayanıklı, makineli hasada uygun yeni çeşitlerin çiftçinin hizmetine sunulması ve devletin verdiği destek sayesinde Diyarbakır'da nohut ekim alanlarında ciddi artış yaşanmasını sağladı

16.08.2018 - 12:37 | Güncelleme: AA

Çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) göre, 3 yıl önce yaklaşık 18 bin dekar alanda nohut üretimi yapılan ilde, bu yıl 151 bin dekarı aşkın alanda ekim gerçekleşti. Geçen yıl 13 bin 110 ton nohut üretimi yapılan kentte, bu yıl ÇKS verilerine göre yaklaşık 27 bin tonluk üretim gerçekleşmesi öngörülüyor.

"NOHUT TARIMI ÇOK KARLI HALE GELDİ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, yaptığı açıklamada, son zamanlarda nohutla ilgili yapılan çalışmalarla özellikle zararlılara ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesiyle yüksek verim elde edildiğini aktardı.

Çiftçinin yeni çeşit tohumları ekmesiyle dekar başına ortalama 300-400 kilogram verim almaya başladığını belirten Atalar, şöyle konuştu:

"Nohutun iyi para etmesi ve verimin iyi olması sayesinde çiftçi nohuta yöneldi. Bakanlığımız bakliyat ekim alanlarının geliştirilmesi için ciddi destekler sağlamaya başladı. Bu yıl itibariyle nohutta prim desteğinde kilogram başına 50 kuruş destek ödeniyor. Dekar başına 18 lira mazot-gübre desteği de veriliyor. Sertifikalı tohum destekleriyle beraber bir dekar alandan ortalama 300 kilogram verim alan bir üreticinin dekar başına 180 lira civarında bir destek sağlanıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde nohut tarımı çok karlı hale geldi."

"İlimizde nohut üretiminde ciddi bir artış söz konusu." diyen Atalar, 2015'te yaklaşık 18 bin dekar civarında olan ekim alanının bu yıl 151 bin dekar civarına ulaştığını, bunun sevindirici olduğunu aktardı.

"ÇİFTÇİ NOHUTA YÖNELDİ"

Ergani ilçesinin Yeniköy köyünde çiftçilik yapan Onursal Turgut da bu yıl 280 dekar alanda nohut ekimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce geleneksel nohutların ekildiğini, bunların dekara 90-100 kilogram verim verdiklerini anımsatan Turgut, ıslah edilen çeşitlerle dekara 180-240 kilogram verim elde edildiğini, hatta az da olsa bu verimin üstüne de çıkıldığını belirtti.

Turgut, şöyle devam etti:

"Yeni cins tohumlarındaki yüksek verim, yüksek boylu olmasından dolayı elle toplama yerine biçerdöverle hasadın yapılabilmesi, buğday ve diğer hububat ürünlerine göre daha düşük maliyetli olması ve geçen yıl nohuttaki yüksek fiyat dolayısıyla çiftçi nohuda yöneldi. Nohut, buğday, arpa ve diğer ürünlere göre 2-3 kat daha fazla kar marjı getirdiği için çiftçiler olarak nohuda yüklendik."

Yeniköy Muhtarı Enver Yalçın da daha önce ayçiçeği ve darı ekimi yaptığını, ara sıra nohut ektiğini fakat hastalıklara karşı dayanıksız olduğundan zarar ettiklerini söyledi.

Geçen yıl kendisine önerilen yeni cins tohumu 30 dekarda deneme amaçlı ektiğini ve yüksek verim elde ettiğini ifade eden Yalçın, "Masrafı olmadığı için nohuta yöneldik. Nohut bizim için her şeyden daha iyidir. Sahip olduğum 250 dönüm arazinin 200 dönümüne nohut ektim." diye konuştu.

 

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