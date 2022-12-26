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Haberler Gündem Devlet desteğiyle başladı, kovan sayısını artırdı
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Devlet desteğiyle başladı, kovanlarını artırdı! Hedefi polen ve propolis de üretmek

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Afet Banu Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe desteğiyle başladığı aracılıkta gün geçtikçe kovan sayısını arttırıyor. Kovan sayısını 60'tan 100'e çıkaran ve ilk sezonunda 50 bin lira kazanç elde eden Aydın, "Bundan sonra üretimlerimiz sadece bal üzerine olmayacak. Polen, propolis de üretmeyi düşünüyoruz" dedi. Devletimizin hayvancılık, çiftçilik üzerine inanılmaz destekleri var. Afet Banu Aydın'ın öğretmen eşi Tarık Aydın ise, "Sadece haberlerde duyduklarımızla kalmayalım. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gidelim, oralardan bilgi alalım. Herkes faydalansın" dedi

Devlet desteğiyle başladı, kovan sayısını artırdı
AA

Kayseri'de, devlet desteğiyle arıcılığa başlayan 46 yaşındaki Afet Banu Aydın, kovan sayısını artırdı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Kayseri'de ücretli öğretmenlik yapan ve çeşitli firmalarda çalışan Afet Banu Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurarak, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında aldığı 100 bin lira destekle arıcılığa başladı.

60 KOVANA KISA SÜREDE 40 TANE DAHA EKLEDİ

Yahyalı ilçesi İlyaslı Mahallesi'nde 60 kovan ile arıcılığa başlayan ve kısa sürede 40 kovan daha alarak bu sayıyı 100'e çıkaran iki çocuk annesi Aydın, ilk sezonunda 50 bin lira kazanç elde etti.

Afet Banu Aydın, projenin kabulünün ardından sıkıldığı şehir hayatından uzaklaşarak Yahyalı ilçesinde doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladığını söyledi. Projeden internet üzerinden yapılan duyuruyla haberdar olduğunu dile getiren Aydın, 100 bin lira destek ile 60 kovan aldığını belirtti. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ORGANİK OLDUKTAN SONRA İNSANLAR BALI ALIYOR"

"Desteğin ardından malzemelerimizi, arılarımız aldık, Aladağlar'a götürdük. Çok güzel florası var. Çadır kurduk, orada bakmaya başladık. Eşim de destek oluyor, çocuklar da geliyor. Hem doğa hem de hayvanlarla iç içe bir hayat sürüyoruz. Çok çalışkan hayvanlar, kırk günlük ömürleri var ve bunu çalışarak geçiriyorlar. Bu, beni cezbetti. Sağımlarını yaptık. Bir tona yakın bal üretimimiz oldu, 50 bin lira kadar kazanç elde ettik. Organik olduktan sonra insanlar balı alıyor. Yoğun bir talep var. 40 kovan daha alarak 100'e tamamladık. Bundan sonra üretimlerimiz sadece bal üzerine olmayacak. Polen, propolis de üretmeyi düşünüyoruz."

"İLK BAŞTA ZORLANDIM AMA BUNU AŞTIM"

İnsanın sevdiği işi yapmasının ve kendi parasını kazanmasının çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Aydın, "Öncesinde ben şehir hayatını çok seven biriydim. Buraya geldikten sonra her şey çok başka, doğa, hayvanlar, sessizlik, temiz hava çok başka. Bu hayatı çok sevdim. Artık şehre gittiğim zaman kaldıramıyorum. 60 kovan çok fazla. İlk başta zorlandım ama bunu aştım. Uygulamalı yapmak çok farklı bir şey. Daha önce 5 kovanımız vardı. Balımızı kendimiz üretiyorduk. Tabi sayı fazla olunca emek de fazla oluyor. Zaten kendi bölümümden de aşinayım ama uygulamalı görmemiştim" diye konuştu.

"İNSANLARDAN ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Afet Banu Aydın'ın Yahyalı ilçesi Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmenliği yapan eşi Tarık Aydın ise öz sermayelerini kullanarak işlerini büyüttüklerini söyledi. Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Aydın, "Şansımıza bal sezonuymuş. Her yıl böyle bal olmazmış. Güzel kazanç sağladık. Sattığımız insanlardan çok güzel dönüşler alıyoruz. Alan bir daha alıyor çünkü biz bu işe gönül verdik. Doğal, organik olsun istiyoruz" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ DESTEKE VERİYOR, HERKES FAYDALANSIN"

Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: "Devletimizin hayvancılık, çiftçilik üzerine inanılmaz destekleri var. Sadece haberlerde duyduklarımızla kalmayalım. Muhakkak internetten araştıralım. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gidelim, oralardan bilgi alalım. Bu şekilde bilgi aldık, devam ettirdik. Karşılığını da çok güzel bir şekilde aldık. Yetkililer çok yardımcı oldu, bizi yönlendirdi. Herkese tavsiye ediyorum. Ön yargılı davranmasınlar. Araştırsınlar ve peşini bırakmasınlar. Devletimiz gerçekten de çok güzel destek veriyor. Herkes faydalansın."

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