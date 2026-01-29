Elektrik faturalarında uygulanan devlet destekli tarifeye ilişkin yeni düzenleme başladı. Buna göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren yıllık elektrik tüketimi belirlenen sınırın üzerinde olan aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak. Değerlendirmede, 2025 yılına ait tüketim miktarları esas alınacak. Öte yandan 2026 yılı boyunca gerçekleşecek elektrik kullanımı ise 2027 yılında destekten yararlanacak abonelerin belirlenmesinde dikkate alınacak. Peki, hangi aboneler elektrik faturalarında devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek?