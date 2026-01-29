Devlet destekli elektrik faturasında yeni sınır kaç TL? Kimler devlet desteği almaya devam edecek?
Devlet desteği uygulanan elektrik faturalarına yönelik yeni tüketim kriteri, 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye girdi. Yıllık belirlenen tüketim eşiğini aşan aboneler için sübvansiyon sona ererken, bu sınır aylık yaklaşık 984 TL'lik fatura tutarına karşılık geliyor. Limitin üzerinde elektrik kullananlar, bedelin tamamını kendileri karşılayacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle yaklaşık 2,5 milyon abonenin kapsam dışında kalması bekleniyor. Peki, hangi aboneler elektrik faturalarında devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek?
Elektrik faturalarında uygulanan devlet destekli tarifeye ilişkin yeni düzenleme başladı. Buna göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren yıllık elektrik tüketimi belirlenen sınırın üzerinde olan aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak. Değerlendirmede, 2025 yılına ait tüketim miktarları esas alınacak. Öte yandan 2026 yılı boyunca gerçekleşecek elektrik kullanımı ise 2027 yılında destekten yararlanacak abonelerin belirlenmesinde dikkate alınacak. Peki, hangi aboneler elektrik faturalarında devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek?
ELEKTİK FATURALARINDA YENİ LİMİT BELİRLENDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.
ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK SINIR KAÇ TL OLACAK?
Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.
333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?
33 kilovatsaat 984 liralık faturaya tekabül ediyor.
KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?
2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.
NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?
Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.
LİMİTİN ALTINDA KALANLARA NE KADAR DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK?
Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.
Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29’una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6’lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29’unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.
UYGULAMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?
AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.
SANAYİ VE TİCARETHANELERDE YENİ UYGULAMA İÇİN TÜKETİM LİMİTİ NE KADAR?
Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.
LİMİT ÜZERİNDE TÜKETİM YAPAN ABONELER NASIL BELİRLENECEK?
Bir önceki yılda yani 2025'te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacaktır.
LİMİTİN ÜSTÜNDE TÜKETİM YAPAN BİR ABONE LİMİTİN ALTINDA TÜKETİM YAPMAYA BAŞLADIĞINDA NASIL OLACAK?
2025'te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027’de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.