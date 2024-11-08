Devlet hastanesinde hastaya taciz: Uzman doktor gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cinsel taciz iddialarıyla ilgili uzman doktor H.F.V. gözaltına alındı.

Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye uzman doktor H.F.V, muayeneye gelen 25 yaşındaki kadın hasta L.İ'yi taciz etti. Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı. L.İ, kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.