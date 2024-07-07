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        Haberler Magazin Devrim Özkan: Benim için çok değerli

        Devrim Özkan: Benim için çok değerli

        Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira ile biten ilişkisi hakkında aylar sonra konuştu; "Asıl hikâyeyi biliyoruz biz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:53
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        "Benim için çok değerli"
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        Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira ile ocak ayında biten ilişkisi hakkında aylar sonra konuştu. Özkan, birbirleri için değerli olduklarını belirterek şunları söyledi; "Her zaman olanı veya olmayanı söylemeye çalıştım. O benim için çok değerli bir insan. Ben de onun için değerliyimdir. İnsan hayatı sonuçta. Ne o zaman söylenenlere takıldık biz ne de sonrasında söylenenlere... Asıl hikâyeyi biliyoruz biz. İkimiz de hayatlarına devam eden insanlarız."

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