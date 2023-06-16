Havuz başında tatil keyfi yaşayan 24 yaşındaki Devrim Özkan, saatlerce şezlongunda uzanarak, kitap okumayı tercih etti.

Bir süre sonra güneşten bir hayli rahatsız olan Devrim Özkan'ın, başına güneş geçmesini engellemek için havlu ile önlem alması dikkat çekti.

Sıcak havaya daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu, şezlongundan kalkarak, evinin yolunu tuttu.