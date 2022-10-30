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Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan'ın sevgilisi kim?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül Acarerk karakterine hayat veren ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Devrim Özkan, hakkında çıkan aşk dedikodularıyla gündemde. İşte, Devrim Özkan'ın hayat hikayesi ile ilgili bilgiler ve özel hayatına ilişkin iddialar...

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  • Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan'ın sevgilisi kim?

    Daha önce oynadığı Vuslat ve Ramo dizileriyle tanınan, son olarak da Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle çıkış yakalayan ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın adı, Galatasaraylı oyuncular Lucas Torreire ve Mauro Icardi ile aşk söylentilerine karıştı. İşte, söz konusu iddialara ilişkin ayrıntılar..
  • Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan'ın sevgilisi kim?

    ADI AŞK SÖYLENTİLERİNE KARIŞTI!

    Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi, Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın birlikte çekildikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

    Özkan, sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülen Torreira ve aralarında Icardi'nin de yer aldığı arkadaş grubu ile birlikte olduğu karesini yayınladı. 
  • Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan'ın sevgilisi kim?

    Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımda, Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.
  • Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan'ın sevgilisi kim?

    DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

    Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. 
  • Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan'ın sevgilisi kim?

    Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse’nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray’ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

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