Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmamış ve Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü!



THE SUN: ICARDI VE DEVRİM ÖZKAN AŞK YAŞIYOR!



Konuyla ilgili son olarak ünlü İngiliz gazetesi The Sun, Devrim Özkan aşk yaşadığını iddia etti.