Devrim Özkan: Yaz geri gelsin
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından; "Yaz geri gelsin" paylaşımı yaptı
Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçriğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans tanımış ve hatta evlenecekleri yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak çift, kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.
Ayrılık sonrası katıldığı bir programda konuşan Devrim Özkan, bu süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Oyuncu, "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o kişinin veya ilişkinin senin hayallerinden vazgeçmene neden olmasına izin verme. Sevgini gösterebilirsin, ama o sınırı aşmasına fırsat verme" ifadelerini kullanmıştı.