Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Devrimcilik İlkesi Nedir, Özellikleri Neler? Devrimcilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Hangileri?
ABONE OL

Devrimcilik ilkesi nedir, özellikleri neler? Devrimcilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar hangileri?

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlaşması yolunda, yapılacak inkılapların benimsenmesi ve korunmasını amaçlayan devrimcilik ilkesi, bu özelliği sebebiyle dinamik bir ilkedir. Atatürk ilkelerinin tamamıyla bir noktada birleşme özelliği gösteren devrimcilik ilkesi, ülkenin ve toplumun yücelmesi için sürekli bir çabayı ifade etmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Devrimcilik İlkesi Nedir, Özellikleri Neler? Devrimcilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Hangileri?
HABERTURK.COM

Aklın ve bilimin yol göstericiliğini savunan ve atılacak adımlarla yönünü geleceğe çeviren devrimcilik ilkesi, yapılacak inkılapları gerçekleştirmek, onları korumak ve tüm bu değişimi halka anlatmayı amaçlamaktadır. Peki, devrimcilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir? Devrimcilik ilkesi ile ilgili Atatürk’ün söylediği sözler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Devrimcilik Nedir?

Atatürk ilkelerinden bir tanesi olan devrimcilik ya da bir diğer ifadeyle inkılapçılık; eski düzene ait olan ve modern dünyada hiçbir geçerliliği olmayan kurumların yerine, yenilerinin kurulmasını ve bu devrimlerin korunmasını önceleyen bir Atatürk ilkesidir. Yapılacak olan devrimlerin dondurulmasına ve durağan olmasına da karşı olan bu ilkede, sürekli bir devinim bulunmaktadır. En ilerici kurumların bile zaman karşısında eskiyebileceğini belirten devrimcilik ilkesine göre, inkılap hareketleri sürekli ve dinamik olmalıdır.

Akıl, bilim ve teknolojinin ışığında çağdaşlaşmayı amaçlayan devrimcilik ilkesinde, yapılacak olan inkılaplarda ve atılacak adımlarda bir kararlılık söz konusudur. Bu özelliği sebebiyle, yapılması gerekenleri ivedi bir şekilde yapmayı emreden bu ilkenin temel amacı; yapılacak devrimlerle yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk toplumunu hak ettiği konuma ulaştırmaktır.

Devrimcilik ilkesinin bir diğer önemi ise bu ilkenin diğer beş ilkeyle olan ilişkisidir. Diğer tüm ilkelerin yaşanması, korunması ve o ilkelere uygun inkılapların yapılması, devrimcilik ilkesi ile doğrudan ilintili olduğu için bütün ilkeler devrimcilik ile neden sonuç açısından ilişkilidir.

Devrimcilik İlkesi Özellikleri

En genel tanımıyla geçerliğini yitiren kurumların yenileri ile değiştirilmesi anlamına gelen devrimcilik ilkesinin öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Devrimcilik ilkesi, geçmişe değil ileri yönelmeyi ifade etmektedir.
  • Sürekli gelişmeyi öngören devrimcilik ilkesi, bu özelliğinden hareketle sabit değil dinamik bir yapıdadır.
  • Aklın, bilimin ve tekniğin kılavuzluğunda çağdaşlaşmak, devrimcilik ilkesinin temelini teşkil eder.
  • Devrimcilik ilkesi, diğer 5 ilkenin de devamlılığını sağlamaktadır.

Devrimcilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürk tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Türk toplumunu çağdaş uygarlıklar seviyesini yükseltmeyi amaçlayan tüm inkılaplar, doğrudan devrimcilik ilkesi ile ilgilidir. Diğer Atatürk ilkelerini de kapsayan bu inkılaplardan bazıları şunlardır:

  • Saltanatın kaldırılması.
  • Cumhuriyetin ilan edilmesi.
  • Halifeliğin kaldırılması.
  • Şapka ve kıyafet devriminin yapılması.
  • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması.
  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması.
  • Lakap ve unvanların kaldırılması, soy adı kullanımına dair kanun çıkarılması.
  • Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi.
  • Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi.
  • Üniversite reformunun gerçekleştirilmesi.
  • Eğitimde birliğin sağlanması.

Devrimcilik İlkesi İle İlgili Atatürk’ün Söylediği Sözler

  • “Gerçek inkılapçılar onlardır ki, yükselme ve yenilenme inkılabına yöneltmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki gerçek eğilime ulaşmayı bilirler. Bu vesileyle şunu da açıklamalıyım ki Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasal ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir, sizsiniz. Milletimizde bu yetenek ve olgunluk var olmasaydı onu ortaya çıkarmaya hiçbir kuvvet yeterli olamazdı. Herhangi bir gelişme seviyesinde bulunan bir insan kitlesini, bulunduğu durumdan kaldırılıp damdan düşer gibi herhangi bir olgunluk derecesine ulaştırmanın imkânsızlığını, elbette açıklamaya gerek yoktur.”
  • “Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen yeni ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir sosyal toplum hâline ulaştırmaktır. Devrimlerimizin asıl ilkesi budur.”
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı
GÜNDEM Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Batman'da 'nişan' atan çiftin aileleri arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı
GÜNDEM 'Nişan' atan çiftin aileleri arasında kavga: 5 yaralı
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
GÜNDEM Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen ...
İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı"
GÜNDEM İnce: Bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı
2023 MSÜ TABAN PUANLARI hesaplama: ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı belli oldu mu?
GÜNDEM 2023 MSÜ taban puanları listesi
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl olacak?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri
LGS BAŞVURU ve SINAV tarihleri 2023: LGS ne zaman, MEB takvimi ile başvurular başladı mı?
GÜNDEM LGS başvuru ve sınav tarihleri 2023
TOKİ GENÇ KURA TARİHLERİ 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi gün açıklanacak?
GÜNDEM 2023 TOKİ genç kura tarihleri
KADİR GECESİ TARİHİ 2023 | Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?
GÜNDEM Kadir Gecesi ne zaman?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak, SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri kimlere verilecek?
GÜNDEM Emekli bayram ikramiyesinin hesaba yatacağı tarih

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.