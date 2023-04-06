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Aklın ve bilimin yol göstericiliğini savunan ve atılacak adımlarla yönünü geleceğe çeviren devrimcilik ilkesi, yapılacak inkılapları gerçekleştirmek, onları korumak ve tüm bu değişimi halka anlatmayı amaçlamaktadır. Peki, devrimcilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir? Devrimcilik ilkesi ile ilgili Atatürk’ün söylediği sözler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Devrimcilik Nedir?

Atatürk ilkelerinden bir tanesi olan devrimcilik ya da bir diğer ifadeyle inkılapçılık; eski düzene ait olan ve modern dünyada hiçbir geçerliliği olmayan kurumların yerine, yenilerinin kurulmasını ve bu devrimlerin korunmasını önceleyen bir Atatürk ilkesidir. Yapılacak olan devrimlerin dondurulmasına ve durağan olmasına da karşı olan bu ilkede, sürekli bir devinim bulunmaktadır. En ilerici kurumların bile zaman karşısında eskiyebileceğini belirten devrimcilik ilkesine göre, inkılap hareketleri sürekli ve dinamik olmalıdır.

Akıl, bilim ve teknolojinin ışığında çağdaşlaşmayı amaçlayan devrimcilik ilkesinde, yapılacak olan inkılaplarda ve atılacak adımlarda bir kararlılık söz konusudur. Bu özelliği sebebiyle, yapılması gerekenleri ivedi bir şekilde yapmayı emreden bu ilkenin temel amacı; yapılacak devrimlerle yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk toplumunu hak ettiği konuma ulaştırmaktır.

Devrimcilik ilkesinin bir diğer önemi ise bu ilkenin diğer beş ilkeyle olan ilişkisidir. Diğer tüm ilkelerin yaşanması, korunması ve o ilkelere uygun inkılapların yapılması, devrimcilik ilkesi ile doğrudan ilintili olduğu için bütün ilkeler devrimcilik ile neden sonuç açısından ilişkilidir.

Devrimcilik İlkesi Özellikleri

En genel tanımıyla geçerliğini yitiren kurumların yenileri ile değiştirilmesi anlamına gelen devrimcilik ilkesinin öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Devrimcilik ilkesi, geçmişe değil ileri yönelmeyi ifade etmektedir.

Sürekli gelişmeyi öngören devrimcilik ilkesi, bu özelliğinden hareketle sabit değil dinamik bir yapıdadır.

Aklın, bilimin ve tekniğin kılavuzluğunda çağdaşlaşmak, devrimcilik ilkesinin temelini teşkil eder.

Devrimcilik ilkesi, diğer 5 ilkenin de devamlılığını sağlamaktadır.

Devrimcilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürk tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Türk toplumunu çağdaş uygarlıklar seviyesini yükseltmeyi amaçlayan tüm inkılaplar, doğrudan devrimcilik ilkesi ile ilgilidir. Diğer Atatürk ilkelerini de kapsayan bu inkılaplardan bazıları şunlardır:

Saltanatın kaldırılması.

Cumhuriyetin ilan edilmesi.

Halifeliğin kaldırılması.

Şapka ve kıyafet devriminin yapılması.

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması.

Lakap ve unvanların kaldırılması, soy adı kullanımına dair kanun çıkarılması.

Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi.

Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi.

Üniversite reformunun gerçekleştirilmesi.

Eğitimde birliğin sağlanması.

Devrimcilik İlkesi İle İlgili Atatürk’ün Söylediği Sözler

“Gerçek inkılapçılar onlardır ki, yükselme ve yenilenme inkılabına yöneltmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki gerçek eğilime ulaşmayı bilirler. Bu vesileyle şunu da açıklamalıyım ki Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasal ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir, sizsiniz. Milletimizde bu yetenek ve olgunluk var olmasaydı onu ortaya çıkarmaya hiçbir kuvvet yeterli olamazdı. Herhangi bir gelişme seviyesinde bulunan bir insan kitlesini, bulunduğu durumdan kaldırılıp damdan düşer gibi herhangi bir olgunluk derecesine ulaştırmanın imkânsızlığını, elbette açıklamaya gerek yoktur.”

“Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen yeni ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir sosyal toplum hâline ulaştırmaktır. Devrimlerimizin asıl ilkesi budur.”