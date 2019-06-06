DGS sınav başvuruları 26 Nisan-08 Mayıs 2019 tarihleri arasında alındı. Öğrenciler şimdi sınav tarihini merak ediyorlar. DGS sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? SInav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ÖSYM tarafından açıklanan takvim...

DGS 2019 NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS),30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

DGS sınav giriş belgeleri ise henüz yayımlanmadı.

DGS BAŞVURU KILAVUZU

Kılavuz, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

DGS SINAVI ÖNCESİ ZORUNLU MADDELER

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

- Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

- Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

- T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)