DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 DGS sınavı hangi tarihte yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi merakla takip ediliyor. Meslek yüksekokulu ya da açık öğretim ön lisans programlarını tamamlayan adaylar, DGS ile lisans programlarına geçiş yapma imkanı elde ediyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre DGS başvurularının Mayıs ayında alınması planlanıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, bu sınav aracılığıyla 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapma fırsatı elde ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre DGS başvuru sürecinin Mayıs ayında başlaması bekleniyor. Bu kapsamda “2026 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru süreci belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde...
DGS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.
DGS BAŞVURU TARİHLERİ
2026 DGS başvuruları 15 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 DGS geç başvuru günü 11 Haziran olarak belirlendi.
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
DGS sınav puanı 2 yıl geçerli olacak. Bu yıl alınan puan sadece bu yıl ve bir sonraki yıl tercih yaparken kullanılabilir.