Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, bu sınav aracılığıyla 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapma fırsatı elde ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre DGS başvuru sürecinin Mayıs ayında başlaması bekleniyor. Bu kapsamda “2026 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvuru süreci belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde...