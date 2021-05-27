Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

DGS başvurusu nereden, nasıl yapılıyor? DGS başvuru son gün ne zaman? DGS başvuru ücreti 2021

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs itibarıyla alınmaya başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar DGS başvurularını https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. İşte DGS başvuru ücreti ve önemli detaylar...

DGS başvurusu nereden, nasıl yapılıyor? DGS başvuru son gün ne zaman? DGS başvuru ücreti 2021

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi belli oldu, 2021 DGS başvuruları başladı. 2021 DGS başvuru kılavuzu ve DGS sınav ücreti sınava katılmak isteyen adaylarla paylaşıldı. İşte 2021 DGS başvuru ekranı...

2021 DGS SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları, 21 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

2021 DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

2021 DGS başvuru ücreti 150 lira olarak belirlendi.

2021 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

2021 DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12.08.2021 tarihinde açıklanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 5 kişinin öldüğü tekne kazasında mütalaa açıklandı - Haberler
GÜNDEM5 kişinin öldüğü tekne kazasında mütalaa açıklandı
AÖL sınav tarihleri 2021: AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
SON DAKİKA! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
GÜNDEMSedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
SON DAKİKA: Tehlike büyük! Marmara'nın kâbusu ABD basınında
GÜNDEMTehlike büyük! Marmara'nın kâbusu ABD basınında
TÖRE VAHŞETİ! Son dakika: İntihar etmeyince öldürmüşler! - Haberler
GÜNDEMİntihar etmeyince öldürmüşler!
ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika: Karnındaki makasla 2 ay dolaştı! - VİDEO HABER
GÜNDEMKarnındaki makasla 2 ay dolaştı!
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
GÜNDEMABD Büyükelçisi: Türkiye'yi önemli bir müttefik ...
Nefes kredisi KOBİ kredisi ne kadar? Nefes kredisi veren bankalar hangileridir?
GÜNDEMNefes kredisi KOBİ kredisi ne kadar?
Son dakika haberi 11 HDP'li için hazırlanan fezlekeler Meclis'te
GÜNDEM11 HDP'li için hazırlanan fezlekeler Meclis'te
Sulama havuzunda facia! 2 arkadaş hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMSulama havuzunda facia! 2 arkadaş hayatını kaybetti