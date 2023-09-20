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        Haberler Gündem DGS ek tercih kılavuzu 2023: DGS ek tercihler başladı mı ve ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM DGS boş kontenjan ve taban puanları listesi

        DGS ek tercih kılavuzu: DGS ek tercihler başladı mı?

        29 Ağustos - 5 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla herhangi bir programı kazanamayan adaylar tarafından DGS ek tercih tarihi ve boş kontenjan araştırmaları sürüyor. İşte DGS tercih kılavuzu ile DGS tercih tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:48
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        DGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacak olan adaylar DGS tercih tarihlerini merak ediyor. İşte ÖSYM ile 2023 DGS tercihleri ve tercih kılavuzu hakkında güncel bilgiler...

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        DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

        Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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        DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

        DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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