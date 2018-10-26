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DGS ek tercih sonuçları açıklandı! 2018 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgula - Kayıtlar ne zaman?

DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. DGS tercihlerinde bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihlerle boş kontenjanlara yerleştirildi. Peki DGS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

26.10.2018 - 15:28 | Güncelleme:

DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. DGS ek tercihleri 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesine TC. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte giriş yaparak öğrenebilirler. DGS ek yerleştirme sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan 2018-DGS tercih işlemleri sonucunda yapılan ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir."

DGS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS KAYITLRI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 30 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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