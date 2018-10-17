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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖK'den "mazeret kaydı" müjdesi!

ÖSYM tarafından yapılan 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek yerleştirme başvuru işlemleri 16 Ekim itibariyle son buldu. DGS sınavına giren binlerce öğrencinin gözü ek yerleştirme sonuçlarına kitlendi. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylı bilgiler...

17.10.2018 - 10:55 | Güncelleme:

ÖSYM 2018 DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacağı duyurulmuştu.  DGS ile herhangi bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Tüm adaylar DGS ek tercihlerinin sonuçlarını merak etmeye başladı. DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 11-16 ekim tarihleri arasında yapılan DGS ek yerleştirme başvuruları bitti. 2018 DGS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Fakat bir önceki yıl 25-30 Ekim tarihleri arasında başlayan başvuruların sonuçları 6 Kasım günü açıklanmıştı. 

YÖK'TEN ADAYLARA "MAZERET KAYDI" MÜJDESİ!

ANKARA Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adaylardan mazereti kabul edilenlerin kaydının, 26 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacağı bildirildi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10 Ekim 2018 tarihli toplantısında; 2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama kapsamında Başkanlığımızca üniversitelerimize yerleştirilen adaylar ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucuÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına karar verildi.

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