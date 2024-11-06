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        Haberler Bilgi Gündem DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sürecinin sona ermesiyle adaylar büyük bir heyecanla sonuç bekleyişini sürdürüyor. Hatırlanacağı gibi, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih dönemi, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında sona erdi. İlk yerleştirmelerde üniversitelerde lisans programlarına yerleşme şansı bulamayan adaylar, belirtilen süre içerisinde 4 yıllık lisans bölümleri için tercih yapma fırsatı yakaladılar. İşte DGS ek tercih sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 21:15 Güncelleme: 06.11.2024 - 21:15
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        Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. (DGS) ek tercih işlemleri 25 Ekim-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanması sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları için tarih belli mi? İşte detaylar...

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        2024 DGS EK TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ!

        ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercih süreci 31 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da son buldu. Şimdi sırada sonuç adımı var.

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        2024 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM’den açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl DGS ek tercih işlemleri 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 10 Ekim'de erişime açılmıştı.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda DGS ek tercih sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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        DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, DGS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        DGS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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