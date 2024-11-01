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        Haberler Bilgi Yaşam DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

        DGS ek tercih sonuçları tarihi 2024: ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. İlk tercih döneminde hiçbir lisans programına yerleşemeyen ön lisans mezunu adaylar için ek tercih süreci 31 Ekim'de sona erdi. Şimdi ise ÖSYM'den gelecek sonuç açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda 2024 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için ÖSYM sınav takvimi kontrol ediliyor. Peki, 2024 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 08:59 Güncelleme: 01.11.2024 - 08:59
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        2024 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları başladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri 25 Ekim-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. İlk yerleştirmelerde yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanamayan adaylar, belirtilen süre zarfında 4 yıllık lisans bölümleri için tercihte bulundular. Şimdi ise binlerce aday, tercihlerine göre lisans programlarına yerleştirilmeyi bekliyor. Peki, ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        2024 DGS EK TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ!

        ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

        Tercih süreci 31 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da son buldu. Şimdi sırada sonuç adımı var.

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        2024 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM’den açıklama gelmedi.

        Ancak geçtiğimiz yıl DGS ek tercih işlemleri 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 10 Ekim'de erişime açılmıştı.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda DGS ek tercih sonuçlarının Kasım ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

        Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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        DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, DGS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        DGS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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