DGS ek tercih taban puanları: 2023 DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjan listesi açıklandı mı?

DGS ek tercih taban puanları: 2023 DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjan listesi açıklandı mı?

1 Şurada Paylaş!









DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından taban puanları ve boş kontenjan listesi belli oldu. DGS ek yerleştirme işlemleri 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Belirtilen tarihler arasında taban puanları ve boş kontenjan listesine göre tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Peki, "2023 DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjan listesi açıklandı mı?" İşte detaylar...