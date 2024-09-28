DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
2024-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıtları 2-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından varsa boş kalan kontenjanlar belirlenecek. Bu noktada bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Dikey geçiş ikinci yerleştirme takvimi ve kılavuzu için gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
2024-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İlk yerleştirme sonucu herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise dikey geçiş ikinci yerleştirme tarihleri için araştırmalara başladı. Peki,DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2024 DGS ek tercih takvimi ve kılavuzu ile ilgili son durum...
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 DGS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ek tercih süreci başlayacak.
DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.
DGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 DGS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 9 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacak. Kayıt sürecinin ardından boş kontenjan kalması durumunda üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.
2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ
2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre gerçekleştiriliyor: