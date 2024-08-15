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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        ''DGS sonuçları neden açıklanmadı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 30 Haziran'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber sonuçlar için ÖSYM son dakika duyuruları yakın takibe alındı. Takvimde sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi yer almazken DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, 2024 DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 07:58 Güncelleme: 15.08.2024 - 07:58
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        DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 30 Haziran'da düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresini yoğun olarak ziyaret ediyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı soruları gündemden düşmüyor. Konu ile ilgili ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar...

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        DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS sonuçlarına çevrildi.

        Sonuçların 14 Ağustos tarihinde açıklanacağı yönünde beklentiler vardı. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

        2024 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takviminde sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

        Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

        DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        DGS sonuçları erişime açıldıktan sonra tercih süreci başlayacak.

        DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

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