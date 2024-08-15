DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 30 Haziran'da düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresini yoğun olarak ziyaret ediyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı soruları gündemden düşmüyor. Konu ile ilgili ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar...