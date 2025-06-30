Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için geri sayım devam ediyor. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da ‘’DGS ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak, kaç soru var, kaç dakika?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. ÖSYM kılavuzu ile sınav tarihi, saati, sorusu sayısı, sonuç tarihi gibi detaylar belli oldu. Peki, 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?