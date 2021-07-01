DGS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile son buldu. DGS sınavına girecek adaylar yanlarında sınav giriş belgelerini bulundurmak zorundalar. Adaylar ayrıca sınav yerlerini daha önceden gidip, alternatif güzergahlarını oluşturarak sınav sabahı kötü bir sürpriz yaşamamak için bekliyordu. Peki DGS sınavı ne zaman?

DGS GİRİŞ BELGESİ (SINAV YERLERİ) SORGULA

ÖSYM, yaptığı açıklamada DGS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM'nin açıklaması:

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DGS SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

DGS NE ZAMAN

ÖSYM'nin akademik takvimine göre, 2021 DGS sınavı 11 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Ancak adaylar sınav salonuna en geç saat 10.00'da girmiş olmalılar.