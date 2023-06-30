DGS için geri sayım devam ediyor. Heyecanla sınavı bekleyen adaylar için DGS sınav giriş belgesi ve yerleri hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte "DGS sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtları ile konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...