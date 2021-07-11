Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün gerçekleşiyor. 21-31 Mayıs'ta başvurusunu tamamlayan adaylar bugün sınav merkezlerinde yüz yüze sınava başlayacak. İşte DGS sınav süresi hakkında merak edilenler...

2021 DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecek.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak