DGS sonuçları erken açıklanır mı, tarih ne zaman? ÖSYM'den 2023 DGS sınav sonuçları açıklaması

1 Şurada Paylaş!









2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ardından sonuçlar ile ilgili aramalar devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava iştirak eden binlerce öğrenci, 16 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve nasıl sorgulanacağına dair aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...