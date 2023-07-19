DGS sonuçları erken açıklanır mı, tarih ne zaman? ÖSYM'den 2023 DGS sınav sonuçları açıklaması
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2023 için artık heyecan iyice doruğa çıkmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen sınavda ter döken onlarca öğrenci; bu yılın DGS sınavının sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını ve sonuçların nasıl öğrenileceğine dair aramalar yapıyor. İşte 2023 DGS sonuçları ile ilgili bilinmesi gerekenler...
2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ardından sonuçlar ile ilgili aramalar devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava iştirak eden binlerce öğrenci, 16 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve nasıl sorgulanacağına dair aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.