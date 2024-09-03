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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte DGS 2024 sonuçları açıklanma tarihi

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde yapıldı. DGS sınavına katılım sağlayan adaylar, eylül ayına girilmesiyle beraber sonuç tarihi araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. ÖSYM sınav takvimi güncellendi. Buna göre sonuçlar eylül ayında https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, ÖSYM takvimi ile DGS 2024 sonuç tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 09:12 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:34
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        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Eylül ayına girilmesiyle birlikte sonuçlar için beklenti arttı. Daha önce Ağustos ayında açıklanacağı belirtilen DGS sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Takvime göre, adaylar tercih işlemlerinde kullanacakları puanlarını Eylül ayında öğrenecek. Peki, ÖSMY takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

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        DGS SONUÇ ADIMINDA!

        Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlendi.

        Eylül ayına girilmesiyle beraber DGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç açıklama sistemine dönmüş durumda.

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        2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM sınav takviminde DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi işaretlendi.

        Buna göre DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek.

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        2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

        DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.

        DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

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