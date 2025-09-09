DGS taban puanları açıklandı mı? DGS taban puanları, boş kontenjanları ve ek tercih tarihleri belli mi?
Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklandıktan sonra gözler DGS taban puanlarına çevrildi. ÖSYM tarafından 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayınlandı. Yerleştirme yapılan en düşük (taban) ve en yüksek (tavan) puanlar belli oldu. İlk tercihlerinde yerleşemeyenler ek tercihlerin tarihini merak ediyor. Peki, DGS taban puanları açıklandı mı? DGS taban puanları, boş kontenjanları ve ek tercih tarihleri belli mi?
DGS taban puanlar ve boş kontenjanlar tercih sonuçları sonrası araştırılıyor. Kayıt dönemi tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar, YÖK tarafından ÖSYM’ye bildirilecek ve kılavuz hazırlanacak. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerekli puan, başarı sıralaması ve yerleştirme koşulları merak ediliyor. İşte DGS taban puanları, kontenjanları ve ek tercih sürecine ilişkin bilgiler
DGS TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI
2025 DGS tavan ve taban puanları, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte açıklandı. Adaylar, aşağıdaki bağlantı üzerinden DGS taban puanlarına ulaşabilirler.
DGS TABAN PUANLARI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ
2025 DGS BOŞ KONTENJANLAR
ÖSYM tarafından 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayınlandı. Örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarından toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken yerleşen aday sayısı 56 bin 634 oldu.
Boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 olarak açıklandı. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesin olarak boş kalan kontenjanlar belli olacak. ÖSYM tarafından hazırlanacak ek tercih kılavuzunda boş kontenjanlar yer alacak.
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercih sonuçlarına göre yükseköğretim programı kazanan adayların kayıt işlemleri 11-17 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. DGS ek tercihleri ise bu tarihten sonra alınabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz kesin olarak ek tercih takvimini açıklaması. Ek tercih işlemlerinin Eylül ayı sonuna kadar başlaması bekleniyor.
ELEKTRONİK KAYIT YAPILABİLECEK
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.