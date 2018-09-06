DGS tercih tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri için 2018 DGS tercih kılavuzunu yayınlandı. DGS tercih kılavuzu ile birlikte DGS tercihleri ne zaman başlayacak, sorusu da yanıt buldu. İşe 2018 DGS tercih tarihi...

DGS TERCİH KILAVUZU 2018

DGS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

DGS TERCİH KILAVUZU 2018 İÇİN TIKLAYIN...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 DGS tercih işlemleri 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo - 2’de verilmiştir. Tablo - 2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo - 2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi ger ekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolar da verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo - 1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo - 2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans al an ı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır . Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler e işlem yapılmayacaktır .

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ