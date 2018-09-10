DGS tercih işlemleri devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Eylül'de alınmaya başlanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar sonuçları merak ederken, henüz tercih yapamayan öğrenciler ise tercihlerin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, önlisans mezunu öğrencilerin lisans programına yaptığı tercih işlemleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nasıl yapılır? 2018 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 DGS tercih sonuçları ve tercih işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılar...

DGS TERCİH KILAVUZU 2018

DGS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

DGS TERCİH KILAVUZU 2018 İÇİN TIKLAYIN...

2018 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminlere göre DGS tercih sonuçlarının tercih işlemlerinin sona ermesinden sonra 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR? TERCİH NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 7 Eylül'de başlayan DGS tercih işlemleri 14 Eylül'de sona erecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmekte.

TABLO-1. MERKEZÎ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo - 2’de verilmiş. Tablo - 2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo - 2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolar da verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo - 1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmekte. Tablo - 2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler e işlem yapılmayacak.

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