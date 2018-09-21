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DGS tercih sonuçları açıklandı! 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyuruları

2018 DGS tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, DGS tercih sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir. Peki YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte son ÖSYM duyuruları...

21.09.2018 - 09:17 | Güncelleme:

Merakla beklenen DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "2018-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Eylül 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir." denildi. Şimdi gözler YKS ek tercih sonuçlarında. Üniversite şansını deneyen adaylar YKS ek terih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. 

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılmakta. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yaptılar. Gözler ek yerleştirme sonuçlarında. 

ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları için henüz duyuru yapmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olur olmak sayfamızda olacaktır.

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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