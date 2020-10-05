Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçişini sağlayan DGS 2020 tercih işlemleri 2 Ekim tarihinde tamamlandı. 2020-2021 öğretim yılı için kayıt yaptıracak öğrenciler 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırmaya başladı. Peki 2020 DGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2020 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim programlarına yerleşen adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. 2020 DGS tercih sonuçlarına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Kazanan adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

EK YERLEŞTİRMELERE KİMLER KATILABİLİR?

Ek yerleştirme ile tercih yapma hakkı, 2020 DGS ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için geçerli değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilme hakkı sadece 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş adaylar için geçerlidir.