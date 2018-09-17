DGS yani Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ile ilgili son aşamaya gelindi. DGS'de sınav sonuçlarının ardından beklenen tercih kılavuzu ay başında yayımlanmış, adayların 14 Eylül'e kadar yaptıkları tercihlerle de, tercih süreci tamamlanmıştı. Şimdi önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamanın önünde sadece DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması kaldı. Peki ÖSYM'den DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair bir duyuru geldi mi?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihlerinin sona ermesinin ardından gözler ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçen sene ÖSYM, DGS tercihlerini aldıktan bir hafta sonra yerleştirme sonuçlarını açıklamıştı.

DGS tercih sonuçlarına dair yapılacak herhangi bir duyuru aşağıdaki link üzerinden paylaşılacak.

ÖSYM DGS DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

DGS KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2018-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2018-2019 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir.

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

Adaylar, kayıt işlemleri için kazandıkları yükseköğretim kurumuyla irtibat kurarak kayıt tarihlerini ve kayıt için gerekli olan belgeleri öğrenebilir.

DGS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS VE KREDİ BAŞVURUSU

Bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları DGS öğrencileri için Ekim ayı içerisinde ayrıca alınacak. DGS yurtiçi ve DGS yurtdışı kyk burs kredi başvurusu aynı ekran üzerinden aynı tarihler içinde yapılacak. Ancak Kurum, öğrencinin hazırlık ve intibak senesinde kredi ödemez. Öğrenci 3. sınıfa geçtiğinde ödeme temin edilmeye başlanır. Burs ve öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler Ekim ayında başlayacak başvuruları takip etmeli. Kesin tarihler KYK tarafından duyurulur duyurulmaz haberimizde olacak.

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