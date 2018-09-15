DGS yani Dikey Geçiş Sınavı için tercihleri dün gece yarısı sona erdi. ÖSYM 7 Eylül'de almaya başladığı DGS tercihlerini 14 Eylül'de bitirdi. DGS tercihlerinin ardından adaylar DGS sonuçlarını beklemeye koyuldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihlerinin sona ermesinin ardından gözler ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçen sene ÖSYM, DGS tercihlerini aldıktan bir hafta sonra yerleştirme sonuçlarını açıklamıştı.

DGS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS VE KREDİ BAŞVURUSU

Bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları DGS öğrencileri için Ekim ayı içerisinde ayrıca alınacak. DGS yurtiçi ve DGS yurtdışı kyk burs kredi başvurusu aynı ekran üzerinden aynı tarihler içinde yapılacak. Ancak Kurum, öğrencinin hazırlık ve intibak senesinde kredi ödemez. Öğrenci 3. sınıfa geçtiğinde ödeme temin edilmeye başlanır. Burs ve öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler Ekim ayında başlayacak başvuruları takip etmeli. Kesin tarihler KYK tarafından duyurulur duyurulmaz haberimizde olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ