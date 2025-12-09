DHL Supply Chain, Birleşik Arap Emirlikleri’nin küresel lojistik merkezi olma vizyonuna uyumlu bir adım atıyor. Dubai South Lojistik Bölgesi’nde hem kalıcı MEA İnovasyon Merkezi’ni resmen açtı hem de çok kullanıcılı depo yatırımı için anlaşma imzaladı. Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’na komşu olacak tesis, Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan stratejik bir lojistik kapısı haline gelecek.

55.000 metrekarelik tam karbon nötr çok kullanıcılı depo inşa ediyor ve aynı bölgede kalıcı MEA İnovasyon Merkezi’ni açıyor. 120 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilecek yeni tesis, bölgenin en büyük ve en sürdürülebilir lojistik merkezlerinden biri olacak. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen’in katıldığı basın buluşmasında DHL Supply Chain Orta Doğu & Afrika CEO’su Orkun Saruhanoğlu ve DHL Supply Chain Türkiye Ülke Genel Müdürü Buket Cox ile ile yatırımın tüm detaylarını, Türkiye’nin konumunu ve geleceğin lojistik teknolojilerini konuştuk.

REKLAM 500 MİLYON EURO’LUK PAKETİN HAMLELERİ Orkun Saruhanoğlu, Dubai’deki 120 milyon Euro ve Suudi Arabistan’da duyurulan 130 milyon Euro’luk yatırımların, DHL Supply Chain’in Orta Doğu için 4 yılda yapmayı taahhüt ettiği 500 milyon Euro’luk yatırım paketinin ilk somut adımları olduğunu belirtti. “Türkiye bu 500 milyon Euro’luk pakette yer almıyor; Türkiye’nin kendine özgü ve henüz açıklanmamış ayrı bir yatırım planı var” diyen Saruhanoğlu, Körfez ülkelerindeki yatırımların BAE 2031 ve Suudi Arabistan Vision 2030 hedefleriyle birebir örtüştüğünü vurguladı.Tam Karbon Nötr ve En Üst Düzey SürdürülebilirlikYeni tesis, çevre dostu teknolojilerin tümünü barındıracak: %100 yenilenebilir enerjiyle çalışma

Güneş panelleri ve yağmur suyu toplama sistemi

Elektrikli araçlar için geniş şarj altyapısı

Akıllı LED aydınlatma ve enerji-su verimliliği için alt ölçüm sistemleri

LEED Silver’in üstünde sürdürülebilirlik sertifikası Saruhanoğlu, “Burada karbon salınımı sıfır olacak. UAE’nin 2031 vizyonu sürdürülebilir altyapıyı zorunlu kılıyor. Biz zaten bu alanda dünya lideriyiz” ifadelerini kullandı. REKLAM TÜRKİYE: MEA BÖLGESİNİN “BEST PRACTICE” MERKEZİ Türkiye’nin yeni MEA (Middle East & Africa) organizasyonunda ayrı bir küme olarak konumlandığını hatırlatan Buket Cox ise, “Türkiye aslında bölgenin öncüsü. Depolarımızın tamamı zaten karbon nötr ve yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Sağlık lojistiğinde verdiğimiz hizmetler Avrupa’da bile örnek gösteriliyor” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte henüz rakam açıklanamasa da Türkiye’ye olan yatırımların sürekli olarak devam ettiğini ve 2026 ilk çeyreğinde yeni yatırımların açıklanacağını vurguladı. 2017’de kurulan Türkiye İnovasyon Merkezi’nin yapay zeka destekli ölçeklenebilir çözümler ürettiğini ve bu çözümlerin MEA bölgesine hızla yayıldığını da ekledi. VERİ MERKEZİ VE YAPAY ZEKA ATAĞI Dünyada yapay zekanın gelişimi ile birlikte veri merkezlerine ve bulut yatırımlarına büyük ilgi artışı yaşandı. DHL Supply Chain’in hem kendi adına hem de müşterileri için global ölçekte veri merkezi projeleri yürüttüğünü açıklayan Saruhanoğlu, “Önümüzdeki 1-2 yıl içinde büyük duyurular gelecek. Alanında büyük teknoloji şirketlerinin de yer aldığı birçok firma ile görüşme halindeyiz hem bulut hem de veri merkezi yatırımları için. Bunun için konum henüz belli değil ancak Türkiye de aday ülkeler arasında, ancak yer ve zamanlama global stratejiyle belirleniyor” şeklinde konuştu. REKLAM “ROBOTLAR İŞLERİ İNSANIN ELİNDEN ALMIYOR, TEHLİKELİ VE AĞIR İŞLERİ ALIYOR” Orkun Saruhanoğlu Yapay zeka ve otomasyonun istihdama etkisi sorusuna şu net cevabı verdi:

“Biz robotları ve yapay zekayı ‘yerine geçme’ değil, ‘tamamlayıcı’ olarak görüyoruz. Çalışanlarımız ağır, tehlikeli ve düşük katma değerli işlerden kurtulacak. Onları eğiteceğiz, yetkinliklerini artıracağız. Yapay zekayı ve otomasyonu iş süreçlerimize entegre ederken aynı zamanda grup olarak büyümeye devam ediyoruz ve çalışan sayımız teknolojiyle birlikte artıyor. Bu bir tehdit değil aksine büyük bir fırsat olarak görüyoruz.” Saruhanoğlu örnek olarak Boston Dynamics iş birliğiyle geliştirilen robotik kolu göstererek, “Konteynerlerden tek tek ürün alıp paletleyen sistem, hem iş güvenliğini artırıyor hem de çalışanları daha nitelikli görevlere yönlendiriyor. Dubai’deki 120 milyon Euro’luk tesis 2026’da faaliyete geçtiğinde, DHL Supply Chain’in Orta Doğu’daki karbon nötr liderliğini bir adım öteye taşıyacak ve bölgenin lojistik altyapısına yeni bir standart getirecek” ifadelerini kullandı. REKLAM 120 KİŞİLİK DEV İŞBİRLİĞİ ÜSSÜ DHL, Dubai South’ta 1.700 m²’lik kalıcı MEA İnovasyon Merkezi’ni resmen hizmete aldı. Artık mobil değil, sabit ve kalıcı bir merkez olan tesis, aynı anda 120 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede.