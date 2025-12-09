Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.191,42 %0,02
        DOLAR 42,5811 %0,02
        EURO 49,6177 %0,09
        GRAM ALTIN 5.732,31 %-0,08
        FAİZ 38,14 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 79,80 %0,29
        BITCOIN 90.466,00 %-0,95
        GBP/TRY 56,8067 %0,10
        EUR/USD 1,1644 %0,06
        BRENT 62,42 %-0,11
        ÇEYREK ALTIN 9.372,32 %-0,08
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim DHL Supply Chain Orta Doğu & Afrika CEO’su Orkun Saruhanoğlu: Türkiye Avrupa ile MEA arasında bir hub - DHL Supply Chain’den Dubai’ye 120 milyon Euro’luk karbon nötr yatırım - Teknoloji Haberleri

        DHL Supply Chain’den Dubai’ye 120 milyon Euro’luk karbon nötr yatırım

        DHL Supply Chain, Orta Doğu'daki 500 milyon Euro'luk dev yatırım paketinin en büyük parçası olarak Dubai'ye 120 milyon Euro yatırıyor. Jebel Ali'de yükselecek tam karbon nötr tesis, solar paneller, yağmur suyu geri kazanımı, elektrikli araç altyapısı ve en üst düzey sürdürülebilirlik sertifikalarıyla bölgenin lojistik üssü olmaya hazırlanıyor. DHL Supply Chain Orta Doğu & Afrika CEO'su Orkun Saruhanoğlu, Habertürk'e verdiği özel röportajda Türkiye'nin bölgedeki öncü rolünü, yapay zeka yatırımlarını ve "robotlar işimizi elimizden almıyor, çalışanlarımızın yetkinliklerini yükseltiyor" mesajını vurguladı. Veri merkezi yatırımları konusunda da DHL Supply Chain'in adımları olacağını vurgulayan Saruhanoğlu, "Veri merkezleri ve bulut konusunda önümüzdeki 1-2 yıl içinde büyük duyurular gelecek. Türkiye de aday ülkeler arasında, ancak yer ve zamanlama global stratejiyle belirleniyor" şeklinde konuştu.

        Giriş: 09.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 09.12.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye, Avrupa ile MEA arasında bir hub"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DHL Supply Chain, Birleşik Arap Emirlikleri’nin küresel lojistik merkezi olma vizyonuna uyumlu bir adım atıyor. Dubai South Lojistik Bölgesi’nde hem kalıcı MEA İnovasyon Merkezi’ni resmen açtı hem de çok kullanıcılı depo yatırımı için anlaşma imzaladı. Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’na komşu olacak tesis, Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan stratejik bir lojistik kapısı haline gelecek.

        55.000 metrekarelik tam karbon nötr çok kullanıcılı depo inşa ediyor ve aynı bölgede kalıcı MEA İnovasyon Merkezi’ni açıyor. 120 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilecek yeni tesis, bölgenin en büyük ve en sürdürülebilir lojistik merkezlerinden biri olacak. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen’in katıldığı basın buluşmasında DHL Supply Chain Orta Doğu & Afrika CEO’su Orkun Saruhanoğlu ve DHL Supply Chain Türkiye Ülke Genel Müdürü Buket Cox ile ile yatırımın tüm detaylarını, Türkiye’nin konumunu ve geleceğin lojistik teknolojilerini konuştuk.

        REKLAM

        500 MİLYON EURO’LUK PAKETİN HAMLELERİ

        Orkun Saruhanoğlu, Dubai’deki 120 milyon Euro ve Suudi Arabistan’da duyurulan 130 milyon Euro’luk yatırımların, DHL Supply Chain’in Orta Doğu için 4 yılda yapmayı taahhüt ettiği 500 milyon Euro’luk yatırım paketinin ilk somut adımları olduğunu belirtti.

        “Türkiye bu 500 milyon Euro’luk pakette yer almıyor; Türkiye’nin kendine özgü ve henüz açıklanmamış ayrı bir yatırım planı var” diyen Saruhanoğlu, Körfez ülkelerindeki yatırımların BAE 2031 ve Suudi Arabistan Vision 2030 hedefleriyle birebir örtüştüğünü vurguladı.Tam Karbon Nötr ve En Üst Düzey SürdürülebilirlikYeni tesis, çevre dostu teknolojilerin tümünü barındıracak:

        • %100 yenilenebilir enerjiyle çalışma
        • Güneş panelleri ve yağmur suyu toplama sistemi
        • Elektrikli araçlar için geniş şarj altyapısı
        • Akıllı LED aydınlatma ve enerji-su verimliliği için alt ölçüm sistemleri
        • LEED Silver’in üstünde sürdürülebilirlik sertifikası

        Saruhanoğlu, “Burada karbon salınımı sıfır olacak. UAE’nin 2031 vizyonu sürdürülebilir altyapıyı zorunlu kılıyor. Biz zaten bu alanda dünya lideriyiz” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        TÜRKİYE: MEA BÖLGESİNİN “BEST PRACTICE” MERKEZİ

        Türkiye’nin yeni MEA (Middle East & Africa) organizasyonunda ayrı bir küme olarak konumlandığını hatırlatan Buket Cox ise, “Türkiye aslında bölgenin öncüsü. Depolarımızın tamamı zaten karbon nötr ve yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Sağlık lojistiğinde verdiğimiz hizmetler Avrupa’da bile örnek gösteriliyor” şeklinde konuştu.

        Bununla birlikte henüz rakam açıklanamasa da Türkiye’ye olan yatırımların sürekli olarak devam ettiğini ve 2026 ilk çeyreğinde yeni yatırımların açıklanacağını vurguladı.

        2017’de kurulan Türkiye İnovasyon Merkezi’nin yapay zeka destekli ölçeklenebilir çözümler ürettiğini ve bu çözümlerin MEA bölgesine hızla yayıldığını da ekledi.

        VERİ MERKEZİ VE YAPAY ZEKA ATAĞI

        Dünyada yapay zekanın gelişimi ile birlikte veri merkezlerine ve bulut yatırımlarına büyük ilgi artışı yaşandı. DHL Supply Chain’in hem kendi adına hem de müşterileri için global ölçekte veri merkezi projeleri yürüttüğünü açıklayan Saruhanoğlu, “Önümüzdeki 1-2 yıl içinde büyük duyurular gelecek. Alanında büyük teknoloji şirketlerinin de yer aldığı birçok firma ile görüşme halindeyiz hem bulut hem de veri merkezi yatırımları için. Bunun için konum henüz belli değil ancak Türkiye de aday ülkeler arasında, ancak yer ve zamanlama global stratejiyle belirleniyor” şeklinde konuştu.

        REKLAM

        “ROBOTLAR İŞLERİ İNSANIN ELİNDEN ALMIYOR, TEHLİKELİ VE AĞIR İŞLERİ ALIYOR”

        Orkun Saruhanoğlu Yapay zeka ve otomasyonun istihdama etkisi sorusuna şu net cevabı verdi:

        “Biz robotları ve yapay zekayı ‘yerine geçme’ değil, ‘tamamlayıcı’ olarak görüyoruz. Çalışanlarımız ağır, tehlikeli ve düşük katma değerli işlerden kurtulacak. Onları eğiteceğiz, yetkinliklerini artıracağız. Yapay zekayı ve otomasyonu iş süreçlerimize entegre ederken aynı zamanda grup olarak büyümeye devam ediyoruz ve çalışan sayımız teknolojiyle birlikte artıyor. Bu bir tehdit değil aksine büyük bir fırsat olarak görüyoruz.”

        Saruhanoğlu örnek olarak Boston Dynamics iş birliğiyle geliştirilen robotik kolu göstererek, “Konteynerlerden tek tek ürün alıp paletleyen sistem, hem iş güvenliğini artırıyor hem de çalışanları daha nitelikli görevlere yönlendiriyor. Dubai’deki 120 milyon Euro’luk tesis 2026’da faaliyete geçtiğinde, DHL Supply Chain’in Orta Doğu’daki karbon nötr liderliğini bir adım öteye taşıyacak ve bölgenin lojistik altyapısına yeni bir standart getirecek” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        120 KİŞİLİK DEV İŞBİRLİĞİ ÜSSÜ

        DHL, Dubai South’ta 1.700 m²’lik kalıcı MEA İnovasyon Merkezi’ni resmen hizmete aldı. Artık mobil değil, sabit ve kalıcı bir merkez olan tesis, aynı anda 120 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede.

        Dünya genelinde sadece dört merkezden biri (Köln, Singapur, Chicago ve Dubai) olan bu üs, müşteriler, iş ortakları, start-up’lar ve üniversitelerle birlikte ölçeklenebilir lojistik çözümleri geliştirmek için kuruldu.

        Saruhanoğlu Habertürk’e İnovasyon Merkezi ile ilgili verdiği demeçte, “Burada her gün 120 kişilik bir ekip burada olmasa da bölge genelinde çalışan 120 kişilik uzman ekibimiz var. Bu merkez, trendleri takip ediyor, yeni teknolojileri test ediyor ve sadece lojistik sektörü için ölçeklenebilir dijital çözümler üretiyor. Amacımız gösteriş değil, müşteriye gerçek katma değer sağlamak” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Hamam böcekli işkencede karar!
        Hamam böcekli işkencede karar!
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        "İzmir, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor!"
        "İzmir, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor!"
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        16 yıl 8 ay hapis cezası vardı! Genç kadın yol kesip silahlı yağma yaptı!
        16 yıl 8 ay hapis cezası vardı! Genç kadın yol kesip silahlı yağma yaptı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?