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DHMİ'den Atatürk Havalimanı açıklaması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki Sahra Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte kargo, genel havacılık ve ambulans uçaklarına şu anda olduğu gibi Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden hizmet sağlanmaya devam edilecek” dedi. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da pist bakım onarım işlemlerinin ardından kargo uçuşları yeniden başladı

Atatürk Havalimanı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, bin kişilik yapımı süren pandemi hastanesi inşasının da sürdüğü Atatürk Havalimanı’nda ki kargo ve genel havacılık hizmetlerine devam eden piste ilişkin açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulunan Keskin, “ Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki Sahra Hastanesi inşaatı ile 05/23 pistinden gerçekleştirilen tüm kargo ve genel havacılık operasyonları birbirinden bağımsız olarak kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte kargo, genel havacılık ve ambulans uçaklarına şu anda olduğu gibi Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden hizmet sağlanmaya devam edilecek” dedi.

SABİHA GÖKÇEN'DE KARGO UÇUŞLARI BAŞLADI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, pist bakım onarım işlemlerinin ardından kargo uçuşları yeniden başladı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den alınan bilgiye göre, havalimanından gerçekleşen uçuşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak durdurulmasının ardından pistte devam eden bakım onarım işlemleri hızlandırıldı.

Salgın öncesinde sadece gece saatlerinde yapılan çalışmaların hızlandırılmasıyla pist bakım işlemleri tamamlandı.

Uluslarası standartlarda ve en son teknoloji kullanılarak tamamlanan bakım onarım işlemlerinin ardından havalimanı kargo uçaklarına açıldı.

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