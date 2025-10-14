Di Natale'den flaş Nicolo Zaniolo sözleri!
Udinese'nin efsane futbolcusu Antonio Di Natale, Galatasaray'dan kiralanan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A temsilcisi Udinese'nin efsanesi Antonio Di Natale, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI"
Kendisinin giydiği 10 numarayı İtalyan oyuncunun giydiğini hatırlatan Di Natale, "Şu ana kadar beklentiler karşısında hayal kırıklığı yaşattı. Hem kendi hem de Udinese adına gelişmesini diliyorum. Kendini yeniden kanıtlayabileceği doğru ortamda olduğunu bilmeli" dedi.
Bu sezon Udinese formasıyla 9 maçta 333 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.