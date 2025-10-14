Di Natale'den flaş Nicolo Zaniolo sözleri!

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI"

Kendisinin giydiği 10 numarayı İtalyan oyuncunun giydiğini hatırlatan Di Natale, "Şu ana kadar beklentiler karşısında hayal kırıklığı yaşattı. Hem kendi hem de Udinese adına gelişmesini diliyorum. Kendini yeniden kanıtlayabileceği doğru ortamda olduğunu bilmeli" dedi.