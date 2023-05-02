Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diane Keaton'dan Woody Allen'a destek: Gurur duyuyorum

Diane Keaton, birlikte birçok yapımda yer aldığı ve son yıllarda taciz iddialarıyla gündemde olan Woody Allen'ı savundu. Keaton, Allen ile işbirliklerinden çok büyük gurur duyduğunu söyledi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Diane Keaton'dan Woody Allen'a destek: Gurur duyuyorum - Magazin haberleri

    Son yıllarda, üvey kızı Dylan Farrow tarafından Woody Allen'a yöneltilen ve Allen'ın reddettiği cinsel istismar iddiaları, pek çok ünlü ismin Allen ile arasına mesafe koymasına ve onunla çalışmayı bırakmasına yol açmıştı.
  • Diane Keaton'dan Woody Allen'a destek: Gurur duyuyorum - Magazin haberleri

    "GURUR DUYUYORUM"

    Woody Allen ile daha önce birçok filmde birlikte rol alan Diane Keaton, verdiği röportajda; Allen hakkındaki iddiaların onunla birlikte yaptıkları işi gölgede bıraktığını düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt verdi.
  • Diane Keaton'dan Woody Allen'a destek: Gurur duyuyorum - Magazin haberleri

    "Hayır, hiç de değil" diyen Diane Keaton, "Gurur duyuyorum. Çok büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
  • Diane Keaton'dan Woody Allen'a destek: Gurur duyuyorum - Magazin haberleri

    İLK FİLMİNİ SEÇTİ

    Tüm kariyerini düşünmesi ve aklından çıkmayan bir film seçmesi istenen Diane Keaton, Woody Allen'la ilk ortak çalışması olan 'Play it Again, Sam'i seçti.
  • Diane Keaton'dan Woody Allen'a destek: Gurur duyuyorum - Magazin haberleri

    Diane Keaton, "İlk Woody Allen filmi. İşte o. O filmdeydim, repliklerim vardı. Gerçekten çok şaşırmıştım" dedi.
  • Diane Keaton'dan Woody Allen'a destek: Gurur duyuyorum - Magazin haberleri

    BİRÇOK FİLMDE BİRLİKTE ROL ALDILAR

    Diane Keaton ile Woody Allen; 'Play it Again Sam', 'Sleeper', 'Love and Death', 'Annie Hall', 'Manhattan', 'Radyo Günleri' ve 'Manhattan Murder Mystery' gibi birçok filmde rol aldı.
  • Diane Keaton'dan Woody Allen'a destek: Gurur duyuyorum - Magazin haberleri

    "İLK GÖRÜŞTE AŞK DEĞİL, KAYGI"

    Woody Allen, Nancy Meyers ve Goldie Hawn gibi sanatçılarla uzun süre devam eden işbirliklerinin ilk görüşte aşk duygusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını da yanıtlayan Keaton, "Hayır" dedi. 

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Mega

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.