Hafızlık sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kurslarında ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlara yönelik olarka 3 Temmuz 2018 tarihinde başlayan hafızlık sınavına katılanlar sonuçları bekliyordu. DİB hafızlık sınav sonuçları belli oldu. İşte 2018 hafızlık sınavı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

DİBS EHYS HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

3 Temmuz'da başlayan hafızlık sınavı sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 Temmuz hafızlık sınavı ile ilgili yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebilecekler.

DİB HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA (EHYS)

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapıldı ve 70 puan alan aday başarılı sayıldı.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"13 Temmuz 2018 tarihinde sona eren Hafızlık Tespit Sınavlarına katılan 7602 kişi arasından 3370 'i erkek, 2069'u kadın olmak üzere toplam 5439 kişi başarılı olmuştur. Sınavda başarılı olanların %80,5'i Başkanlığımıza bağlı olan Kur'an kurslarında eğitim gören ve hafızlıklarını öğreticilerimiz tarafından yaptırılan öğrencilerimizden oluşmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1'i yurtdışında olmak üzere yılda 4 sefer Hafızlık Tespit Sınavı yapılmaktadır. 2018 yılında 2.'si Temmuz ayında gerçekleştirilen sınavdan sonraki Hafızlık Tespit Sınavının Eylül ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır."

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