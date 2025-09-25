Dicle Elektrik'ten hizmet bölgesine 120 milyar TL'lik katma değer hedefi

Dicle Elektrik, hizmet bölgelerindeki yatırımlarının açılışını DicleFest etkinliğiyle yapmaya devam ediyor. ‘Enerjisi Bitmeyen Festival' mottosuyla düzenlenen etkinliğin üçüncüsü Siirt'te başladı.

Festivalin açılış törenine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ve Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Bölgeye yaptığımız yatırım miktarı 120 milyar TL'yi aşacak"

Dicle Elektrik'in yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, dağıtım bölgeleri olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'a 2013'ten bu yana 60 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şunları söyledi:

REKLAM

"Hizmete başladığımız günden bu yana akıllı şebeke dönüşümünden kırsal alan yatırımlarına, yenilemeden aydınlatma projelerine kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarımızı yaklaşık 10 kat arttırdık. Yatırım bütçemizdeki en büyük payı %25 ile akıllı şebeke projelerimiz oluşturdu. Ayrıca 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerden biri olduk. Mevcut yatırımlarımıza ek olarak önümüzdeki beş yılda yapacağımız 60 milyar TL'yi aşkın yatırımla birlikte toplam katkımız 120 milyar TL'yi aşmış olacak."

"En az kayıp kaçak oranı Siirt'te" Hizmet verdikleri iller arasında en az kayıp kaçak oranının Siirt'te olduğunu belirterek, Siirt'in elektrik altyapısına yapılan yatırımların katlanarak arttığını vurgulayan Arvas, "Özelleştirme öncesi yıllık ortalama yatırım tutarı 54 milyon TL iken bugün 307 milyon TL. Bu artışla birlikte şehir genelinde toplamda 4 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik. Sadece son üç yılda 1,6 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Şehir ve ilçelerde iletken, pano, direk, trafo ve sayaç yenilemeleriyle altyapıyı büyük ölçüde yeniledik. Şehir merkezinden köylerine kadar şebeke dönüşüm oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. Bu yatırımlarımızın karşılığı olarak bugün Siirt, hizmet bölgemiz içerisinde en az kayıp kaçak oranına sahip il olmayı başardı. Siirt merkezinde yüzde 26 olan kayıp-kaçak oranı, günümüzde Türkiye ortalamasının da altına inerek yüzde 3'e düştü. Bu sonucun sadece bizim için değil, ülkemiz için de çok önemli bir başarı hikâyesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

REKLAM Siirt kırsalına 2,5 milyar TL tutarında yatırım yapılacak Dicle Elektrik 2013-2025 yılları arasında Siirt kırsalında 106 köyde yapılan yenileme çalışmaları için yaklaşık 700 milyon TL yatırım yaptı. Şirket, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise kırsal alan akıllı şebeke dönüşümüne yönelik 382 projeye 2,5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor. Enerji, müzik, sanat ve teknoloji DicleFest'te buluşuyor Üçüncüsü Siirt'te düzenlenen ve 24 Eylül'de başlayan DicleFest, dört gün boyunca Siirtlilere konserler, tiyatrolar ve bilimsel deneyim alanları sunmaya devam edecek. Dicle Elektrik'in akıllı şebeke dönüşümü, kaçakla mücadelede kullanılan dron teknolojileri ve veri analitiği uygulamaları da festivalde ziyaretçilere tanıtılıyor. Festivalde konserlerin yanı sıra minik ziyaretçilere özel “Dicle'nin Rüyası” adlı çocuk tiyatrosu da sahnelenecek. Bugüne kadar Diyarbakır, Batman ve Siirt'te düzenlenen DicleFest'in, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta da düzenlenmesi planlanıyor. REKLAM Dicle Elektrik Ar-Ge Merkezi bünyesinde geliştirilen Datalink projesi sayesinde, GSM kapsamasının sınırlı olduğu bölgelerde de şebeke izleme ve sayaç okuma gibi işlemler uzaktan yapılabiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekli, tamamen yerli ve milli kaynakların kullanıldığı bu çözüm, sinyalin olmadığı kör noktalardan bile veri toplamayı mümkün hale getiriyor. Sistem, radyo frekansla çalışan modemlerin sinyalin alınamadığı noktalardaki sayaçların yanına konumlandırılması ve veri toplayıcılarla desteklemesiyle harekete geçiyor.

79 Ar-Ge Projesi Geliştirildi Hizmet bölgesinin altyapısal ihtiyaçlarına özel teknolojilerin geliştirildiği Dicle Elektrik Ar-Ge Merkezi'nde bugüne kadar 79 projeye, 25'in üzerinde akademik yayın ve tescilli buluşa imza atıldı. Bunun yanı sıra 15'ten fazla üniversite ve 50'nin üzerinde firma ile iş birliği yapıldı. Enerji dağıtımında sürdürülebilirliği öncelik haline getiren Dicle Elektrik, bir yandan SCADA, akıllı şebeke, dijital sayaçlar ve IoT sistemlerini sahada yaygınlaştırırken diğer yandan veri temelli karar alma süreçlerini yapay zeka destekli projelerle güçlendiriyor. Bununla birlikte İHA destekli hat kontrolleri, robotik bakım sistemleri ve yeraltı tarama teknolojileri gibi uygulamaları da enerji altyapısına dahil eden şirket, operasyonel süreçlerinde yüzde 70'e varan zaman tasarrufu sağlıyor. Yasaklı Mısır Ekimi Enerji Sistemini Zorluyor Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘tarımsal yeraltı su kısıtı' nedeniyle ikinci ürün mısır ekimini yasaklamasına rağmen, 2025'te Şanlıurfa ve Mardin'de toplam 1 milyon 647 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldı. Bu alanların büyük kısmı, 800–850 metre derinlikteki ruhsatsız kuyulardan aşırı enerji tüketen motopomplar kullanılarak kaçak elektrikle sulanıyor.