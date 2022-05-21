Dicle İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Dicle isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

DİCLE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Dicle ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Dicle adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Dicle isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

DİCLE İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Dicle ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Başı dik kimse, dik başlı yiğit. Meşe ağacı ve yemişi. Ulu ırmak. Anadolu'dan doğarak Irak'tan geçen, Fırat ile birleşerek Şattülarap adıyla Basra körfezine dökülen nehir.

DİCLE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Dicle ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dicle ismini koymak caizdir.

DİCLE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Dicle ismini kullanan 16.822 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Dicle ismini kullanan 2.457 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Dicle ismini kullanan 611 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Dicle ismini kullanan 845 kişi bulunmaktadır.

DİCLE ADININ ÖZELLİKLERİ

Dicle adını taşıyan insanlar iletişim konusunda doğuştan bir yeteneğe sahiptir. Renkli karakterleri vardır. Şartlara hızlıca uyum sağlar, çabuk yön değiştirir. Çalışkandırlar ve kendinden emin tavrı sayesinde istediklerini kolay elde edebilirler. Sosyal ortamlarda dikkat çekmeyi ve ilgiyi kendine toplamayı anında başarırlar. Özgüveni yüksektirler. Sevgisini sonuna kadar belli eder ve derin yaşarlar.