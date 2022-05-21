Demir İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Demir isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

DEMİR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Demir ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Demir adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Demir isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

DEMİR İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Demir ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Çıpa. Güçlü, kuvvetli, sert. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.

DEMİR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Demir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Demir ismini koymak caizdir.

DEMİR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Demir ismini kullanan 12.433 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Demir ismini kullanan 3.820 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Demir ismini kullanan 1.213 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Demir ismini kullanan 1.536 kişi bulunmaktadır.

DEMİR ADININ ÖZELLİKLERİ

Demir adına sahip kişiler, çağdaş, orijinal, sıra dışı ve ilerici bir bakış açısına sahiptir. Sosyal yaşamında özgürlüklerine düşkündürler; ancak insanlarla da beraber olmayı başarırlar. Arkadaş canlısıdırlar ve hümanist bir yapıları vardır.