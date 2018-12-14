Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi,.

Yenişehir ilçesi Eser Mahallesi'ndeki bir firmada gece bekçisi olarak çalışan 2 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı.

İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber veren bekçiler, bulundukları yerden botlarla alındı. Can yeleği de giydirilen gece bekçileri, itfaiyenin su altı kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

BATMAN VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Dicle Barajı’nda aşırı yağan yağmur nedeniyle kapaklardan birinin kopması sonucu Batman Valiliğinden uyarı geldi. Uyarıda Dicle Nehri kenarında bulunan vatandaşların dere yatağından uzak durulması gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Diyarbakır ili sınırları içerisinde bulunan Dicle Barajı’nda, aşırı yağışlar nedeniyle 13.12.2018 tarihinde dolusavak kapaklarından birinin kopması sonucu gelen akımlara bağlı olarak Dicle Nehri yatağına zorunlu su tahliyesine başlandığı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğünce bildirilmiştir. Dicle Barajı’ndan su tahliyesi devam etmekte olup, Dicle Nehri yatakları etrafında bulunan yerleşim birimleri ve bu güzergâhları kullanan tüm vatandaşlarımızın nehir yatağından uzak durmaları, muhtemel can ve mal kaybının yaşanmaması için daha dikkatli olmaları gerekmektedir."

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