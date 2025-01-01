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        Haberler Gündem Güncel Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 1000. bölümünü kutladı | Son dakika haberleri

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 1000. bölümünü kutladı

        5 sezondur Show TV'de izleyicileriyle buluşan ve "Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir!" sloganıyla milyonların sesi olan program 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' bugün 1000. bölümüyle izleyicisiyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 20:11 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:11
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 1000. bölümünü kutladı
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        Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ bu 1000 program boyunca tüm gücü ve kararlılığıyla ‘çözülemez’ denilen olayları çözdü, kayıpları buldu, ayrı düşenleri kavuşturdu, suçluları adalete teslim etti.

        STÜDYODA PASTA KESİLDİ

        Programın sunucusu-Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Show TV’de izleyicisiyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, 1000. bölümü ve programın başarısını ekip arkadaşlarıyla stüdyoda pasta keserek kutladı.

        İnsanların hayatına dokunan, birbirinden dikkat çekici konularıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ umudunu kaybedenlere ‘Vazgeçme’ demeye, hasret çekenleri kavuşturmaya ve çaresiz kalanlara umut olmaya devam edecek.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.

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