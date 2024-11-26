Didem Soydan'a flört yorumu: Hem 1985'li hem de 2003'lü

Sosyal medyadan hayatına dair zaman zaman kesitler yayımlayan Didem Soydan, bu kez kendisine yapılan bir yorumu yayımladı.

"HEM 1985'Lİ HEM DE 2003'LÜ"

40 yaşındaki Didem Soydan, yapılan; "Hem 1985'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" şeklindeki yorumu sosyal medyadan gülücük emojisiyle yayımladı. Mesajın anlamı anlaşılamazken Soydan'ın bunu neden paylaştığına bir anlam verilemedi.