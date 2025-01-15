Didem Soydan ve Şevval Şahin'in, tropik 'hava' atma paylaşımları
Model Didem Soydan ile 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'den tropik tatil çıkarması
Soğuk havaların Türkiye'de etkisini gösterdiği bugünlerde, bazı ünlüler, sıcak tropik adalara gitti.
Model Didem Soydan ile 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin de soğuktan kaçan ünlüler arasında yer aldı.
Didem Soydan, tropikal bir adada kumsalda uzanarak poz verdi.
Fotoğraflarına; "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bir adaya geldi" notunu düştü.
Şevval Şahin ise Tayland’daki Phuket Adası'nda tatil yaptı.
Şevval Şahin, Tayland’daki Phuket Adası'nda tatil yaptı. Sahilde çekilen fotoğraflarına; "Merhaba PhuPhuu, bir ya da iki margarita beni harekete geçirir" notunu ekledi.