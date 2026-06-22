Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Didier Deschamps: Son 32 turuna kalmayı hedefliyoruz

        Didier Deschamps: Son 32 turuna kalmayı hedefliyoruz

        Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda 23 Haziran Salı günü Irak ile yapacakları maçı kazanarak son 32 turuna kalmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 00:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Son 32 turuna kalmayı hedefliyoruz"

        2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda 23 Haziran Salı günü Irak'la karşılaşacak olan Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Karşılaşmanın oynanacağı Philadelphia Stadı yapılan basın toplantısında konuşan Deschamps, ilk etapta Irak maçına odaklandıklarını dile getirdi.

        "SON 32 TURUNA KALMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Grupta Norveç ile yapacakları üçüncü maç için ise Deschamps, "Üçüncü maç da gruptaki sıralama için çok önemli olacak." dedi.

        Grubun diğer maçında Senegal ile Norveç'in karşılaşacağını hatırlatan Fransız teknik adam, "İkinci grup maçımızdan sonra son 32 turuna kalmayı hedefliyoruz. İlk önce biz bir üst tura çıkalım. Üçüncü maça da yeni bir hedefle çıkarız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Deschamps, Senegal maçına göre Irak karşılaşmasında ilk 11'de birkaç değişiklik yapabileceğini dile getirdi.

        MBAPPE: İSTEDİĞİMİZ YOLDA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ

        Fransa Milli Takımı Kaptanı Kylian Mbappe ise "2022 Dünya Kupası'ndan daha ofansif oynuyoruz, genç yetenekler de aramıza katıldı. İstediğimiz yolda başarılı bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

        Irak karşılaşmasıyla 100. milli maçına çıkmaya hazırlanan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcüsü olma mücadelesi hakkında "Messi'nin gol atacağını biliyordum. O benim önümde olduğu için gol atmaya devam etmeliyim. Ama öncelikli olarak Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Dünya Kupası kariyerinde 14 golü bulunan ve 16'şar golle tüm zamanların en golcü oyuncuları Miroslav Klose ve Lionel Messi'yi 2026'da geçme mücadelesi veren Mbappe; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu tüm zamanların en iyi oyuncuları olarak gördüğünü söyledi.

        FRANSA'NIN HEDEFİ TEKRAR DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAK

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa Milli Futbol Takımı, 2018'deki şampiyonluk sevincini tekrarlamak istiyor.

        Fransa, I Grubu'nda Senegal, Norveç ve Irak ile mücadele ediyor. Senegal karşısında ilk maçını 3-1 kazanan Fransa, ikinci karşılaşmasında Irak ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da ilginç boşanma: Halaya bağlamalı yanıt

        DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da mezar taşına annenin isminin yazılması nedeni ile aralarında problem oluşan çiftin 2 yıllık çekişmeli boşanma süreci salı günü tamamlandı. Kadın boşanmayı adliye önünde halay çekerek kutlarken, erkek bu duruma bağlama çalarak karşılık verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film