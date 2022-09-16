Didim'de 2 otomobil çarpıştı 0:00 / 0:00

DHA

Aydın'ın Didim ilçesinde, kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Fevzipaşa Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Çağlar (27) idaresindeki 09 AGK 688 plakalı otomobil ile Batuhan Ergün (26) idaresindeki 35 AJG 572 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan 09 AGK 688 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Çağlar ve yolcu konumundaki Serdar Gedik (27) ile 35 AJG 572 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Ergün ile yolcu konumunda bulunan Ceren Ergün (22), ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hebajin Yaşar (22) Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.