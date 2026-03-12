Didim'de karavan ve çadır kararı

Didim İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında toplandı. Toplantıda; sahil, park, mesire alanı, yol kenarları ve kamuya açık alanlarda kontrolsüz şekilde kurulan karavan ve çadırların çevre kirliliğine yol açması, atıkların uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi, bulaşıcı hastalık riski oluşturması, yangın tehlikesi doğurması ve genel güvenliği olumsuz etkilemesi gibi hususlar değerlendirilerek çeşitli tedbirler alınmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda; belediyeler veya ilgili idareler tarafından ruhsatlandırılmış kamp alanları ve konaklama tesisleri dışında, park, sahil, meydan, mesire alanı, ormanlık alanlar, yol kenarları ve diğer kamuya açık alanlarda karavan park edilerek veya çadır kurularak konaklanması yasaklandı.

Karara aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanacak.

Kamuya ait alanlara izinsiz kurulan çadırlar ve park edilen karavanlar, uyarıya rağmen kaldırılmadığı takdirde kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleri tarafından kaldırılacak ve oluşan masraflar ilgililerden tahsil edilecek.

Kararın uygulanması belediye zabıtası, kolluk birimleri ve ilgili kurumlar tarafından takip edilecek.

Söz konusu düzenleme ile Didim'de çevrenin korunması, halk sağlığının güvence altına alınması ve kamu düzeninin sağlanması hedefleniyor.

Kararın 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği ve vatandaşların cezai müeyyide ile karşılaşması için belirlenen kurallara uyması gerektiği bildirildi.